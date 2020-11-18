حاكم أم القيوين يهنىء ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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