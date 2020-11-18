قرقاش: الاحتفال الإماراتي الكبير باليوم الوطني العُماني ليس بجديد

سيف اليزيد - قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الاحتفال الاماراتي الكبير باليوم الوطني العُماني ليس بجديد أو مستغرب، السلطنة جارنا التاريخي والوجودي بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى.

وجاء في تغريدة لمعاليه اليوم، على "تويتر": "الاحتفال الاماراتي الكبير باليوم الوطني العُماني ليس بجديد أو مستغرب، السلطنة جارنا التاريخي والوجودي بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى، استقرارنا وازدهارنا مرتبط ومتواصل ومعا نسمو ونرقى".