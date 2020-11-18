سيف اليزيد - قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الاحتفال الاماراتي الكبير باليوم الوطني العُماني ليس بجديد أو مستغرب، السلطنة جارنا التاريخي والوجودي بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى.
وجاء في تغريدة لمعاليه اليوم، على "تويتر": "الاحتفال الاماراتي الكبير باليوم الوطني العُماني ليس بجديد أو مستغرب، السلطنة جارنا التاريخي والوجودي بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى، استقرارنا وازدهارنا مرتبط ومتواصل ومعا نسمو ونرقى".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: الاحتفال الإماراتي الكبير باليوم الوطني العُماني ليس بجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.