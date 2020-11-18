 الإمارات الأفضل عالمياً في التعامل مع كورونا

يختلف نهج كل دولة في العالم في التغلب على فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، واتخذت دولة الإمارات مساراً خاصاً وفريداً للتغلب على الوباء العالمي، مدعوماً بإطلاقها مبادرات نوعية لحماية صحة مواطنيها والمقيمين فيها، إلى جانب خطط واضحة لدعم القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية والبيئية، مما ساهم في الحد من تأثير الوباء على مختلف القطاعات الحياتية، ومحاصرته في سبيل القضاء عليه.

ونجحت الإمارات بفضل إجراءاتها الوقائية للتغلب على الوباء والحد من تأثيره الصحي على أفراد المجتمع، إذ تؤكد الأرقام التي رصدت مؤخراً كفاءة الدولة في التعامل مع الظروف الطارئة.