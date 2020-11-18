محمد بن زايد ورئيس كوستاريكا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

سيف اليزيد - أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من فخامة كارلوس ألفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا.. تناول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث سموه ورئيس كوستاريكا - خلال الاتصال الهاتفي - مختلف جوانب وفرص التعاون، إضافة إلى جهود البلدين في مواجهة جائحة «كورونا» وتداعياتها، وتعزيز قدرات القطاعات ومؤسساتهما الحكومية لمرحلة ما بعد «كورونا».

واطمأن سموه من رئيس كوستاريكا على الأوضاع في بلاده إثر «إعصار إيتا» الذي اجتاح عدداً من دول أميركا الوسطى، وتسبب في فيضانات وأمطار أسفرت عن أضرار وخسائر في الأرواح.. فيما شكر الرئيس كارلوس ألفارادو كيسادا سموه لمشاعره الطيبة تجاه شعبه وبلاده، متمنياً لدولة الإمارات كل الخير ودوام التقدم والازدهار.

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