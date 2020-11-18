حاكم الشارقة يفتتح المقر الرئيس لمجمع «البحوث والتكنولوجيا والابتكار»

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

بارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأعضاء مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وجميع العاملين فيه افتتاح مبنى المقر الرئيس للمجمع، داعياً إياهم إلى ضرورة التركيز في ترجمة رؤية ورسالة المجمع على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه المقر الرئيس لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجمع.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة مجلس إدارة المجمع بالعمل على توطيد العلاقة مع القطاعات الأكاديمية ودعم ريادة الأعمال، بحيث يصبح هذا المبنى، بما يتوفر فيه من بنى تحتية وأدوات، منصة لرواد الأعمال والمبتكرين الإماراتيين.

كما أوضح سموه أنه يتعين على المجمع دعم الشركات والمؤسسات التي تعمل وفق نطاقه واتخذت منه نقطة انطلاقة لأعمالها وابتكاراتها، مع الحرص على تحقيق التواصل الدائم والمستمر معها لما فيه مصلحة للجميع.

وبعد إزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح المبنى تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المبنى وأقسامه المختلفة، واطلع على ما تضمه من مكاتب للشركات بمساحات مختلفة ومختبرات وقاعات للمعارض والاجتماعات ومسارح متنوعة الاستخدامات.

حيث عرّج سموه على ردهة الابتكار التي تضم مكاتب وقاعات اجتماعات صممت بطريقة عصرية خصصت لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتضم كذلك مكاتب بمساحات مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومقهى أعمال بمواصفات عالمية.

وزار سموه معرض الطباعة ثلاثية الأبعاد الذي ينظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إذ يُعد هذا المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة بهذه التكنولوجيا في الشرق الأوسط، حيث تعرض معظم النماذج المطبوعة في المنطقة الخارجية من المبنى، بالإضافة إلى مناطق داخلية للقطع الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشاركة واسعة لكبريات الشركات ومراكز بحث عالمية متخصصة في هذه التقنية.

التصنيع المضاف

تجول سموه في مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف الذي يضم أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية في مجالات عدة، بالإضافة لمركز الأعمال التابع للمجمع Maker Space والذي أطلق عليه «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SOILAB» كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة.