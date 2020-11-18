حمدان بن زايد: الإمارات وعُمان علاقات أخوية وتاريخية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وللشعب العُماني الشقيق بمناسبة العيد الوطني الـ50 للنهضة، الإمارات وعُمان علاقات أخوية وتاريخية راسخة ومصير مشترك، نسأل المولى عز وجل أن يديم على أشقائنا في السلطنة المزيد من التقدم والازدهار والمنجزات الحضارية».

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