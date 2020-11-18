هزاع بن زايد: عُمان منارة مشرقة ورمز للأصالة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد. وقال سموه عبر «تويتر»: «أجمل التبريكات لأهلنا في عمان الشقيقة باليوم الوطني الخمسين للسلطنة.. لطالما كانت عمان وتبقى دوماً، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، منارة مشرقة ورمزاً للأصالة وواحة للخير والمحبة والجمال والأمن والأمان. وكل عام وسلطنة عمان إلى مزيد من التقدم والازدهار».

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