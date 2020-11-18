هزاع بن زايد: «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» صرح أكاديمي يعزز المسيرة التعليمية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الطلبة والدارسين بتأسيس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك للدارسين والطلبة في الإمارات والمنطقة العربية تأسيس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.. صرح أكاديمي جديد يعزز المسيرة التعليمية، ويوفر مساقات وبرامج متقدمة في مجالات الدراسات والعلوم الاجتماعية والفلسفية، وجميعها مجالات حيوية في نهضة الشعوب وتطورها الحضاري».

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