سيف بن زايد: شخصيات إماراتية وإسرائيلية يصلون من أجل خط الدفاع الأول

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن لقاء شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول، لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة كوفيد 19 حول العالم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة كوفيد 19 حول العالم».

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