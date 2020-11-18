رئيس الوزراء اليوناني يصل إلى البلاد

سيف اليزيد - أبوظبي (وام) وصل معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان إلى البلاد، أمس، في زيارة عمل إلى الدولة تستغرق يومين.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين.

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