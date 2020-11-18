حمدان بن محمد: نبارك للشقيقة عُمان قيادة وشعباً اليوم الوطني

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك للشقيقة عُمان قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الخمسين، ونسأل الله أن يديم على كل أهلنا في السلطنة الخير والاستقرار والازدهار».

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