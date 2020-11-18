مكتوم بن محمد: سلطنة عُمان شامخة بإرثها وتاريخها

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد. وقال سموه عبر «تويتر»: «في يومها الوطني الـ50 تقف سلطنة عمان شامخة بإرثها وتاريخها وتطورها وازدهارها، وتزدان بسلطانها وشعبها ونهضتها التي ابتدأت منذ نصف قرن. نبارك لجلالة السلطان هيثم بن طارق ولشعب السلطنة الشقيق أفراحهم الوطنية، ونسأل الله أن يحفظ السلطنة وأن يديم عليها الأمن والرخاء والازدهار».

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