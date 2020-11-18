طحنون بن محمد: أسبغَ الله على عُمان نعمه

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نُهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق، وشعب سلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين. أسبغَ الله عليهم نعمه وكلّل مساعيهم للخير بالنجاح».

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