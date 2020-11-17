الامارات | وفاة أحد طياري "جت مان دبي" في حادث تدريبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد طياري "جت مان دبي" في حادث تدريبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق "جت مان" دبي عن وفاة أحد طياري الفريق الفرنسي فينسنت ريفيه أثناء أدائه التدريب الصباحي اليوم، معرباً عن بالغ حزنه لوفاة الطيار الموهوب وخالص تعازيه لأسرته.
وأفاد الحساب الرسمي لفريق جت مان بأن فينسنت يعد من أكثر الرياضيين الموهوبين ويتمتع بشخصية محببة واحترام جميع أعضاء الفريق، لافتاً إلى أن هناك تنسيق تام مع الجهات المختصة في إطار التحقيق حول ملابسات الحادث.
ونفذ فينسنت ريفيه 36 عاماً عدداً من الاستعراضات المبهرة من خلال الطيران بطريقة رائعة تميز فريق جت مان دبي وسبق له التحليق بجناحيه المميزين على طريق شخصية آيرون مان الشهيرة في مواقع سياحية مختلفة بإمارة دبي منها الواجهة المائية التي حلق فوقها لمسافة تصل إلى 1800 متر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.