الامارات | الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد الآن حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض تطورات الوضع الصحي في الدولة وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل العديد من الهيئات والجهات في سبيل التعامل على النحو الأمثل مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومستجدات عملية التخطيط لمرحلة التعافي من الوباء.

-الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات: مع قرب موعد المناسبات الوطنية، ومشاركتنا لاحتفالات العالم برأس السنة الميلادية وميلاد السيد المسيح عليه السلام، نؤكد على أهمية الالتزام بدليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة في مواجهة جائحة كوفيد-19

-تتضمن الإرشادات وجوب إقامة الحفلات الموسيقية بعد موافقة الجهات المختصة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى إلغاء الاحتفالات في مقر العمل والاقتصار على تعليق الأعلام وتركيب اللافتات، ومنع التجمعات العشوائية أثناء مشاهدة العروض مثل الألعاب النارية.

-الإحاطة الإعلامية:في محور الصحة العامة نؤكد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير أجهزة الفحص الحراري عند مداخل المرافق العامةوالالتزام بالنظافة الشخصية، وتدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على إرشادات الصحة والسلامة وتطبيق الإجراءات الوقائية عند استلام الأطعمة والمأكولات

-الإحاطة الإعلامية: تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشكورة بتزويد الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بقائمة المختبرات المعتمدة في سلطنة عمان وأي تحديثات ترد في حينه.

-الإحاطة الإعلامية: يرجى من الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب النظام المعمول به في كل إمارة على أن تكون مسؤولية التحقق من التطبيق على الجهات المحلية المعنية.

-الإحاطة الإعلامية: في حال كانت النتيجة سلبية، سيسمح له بالدخول. كما يجب التأكد من تثبيت تطبيقات المتابعة الصحية من قبل الجهات المعنية في المنفذ قبل السماح للشخص بالدخول.

-الإحاطة الإعلامية: منذ الإعلان عن فتح الحدود البرية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، وصلتنا استفسارات عديدة حول آلية دخول مواطني السلطنة إلى الدولة عبر المنافذ البرية

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