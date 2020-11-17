الامارات | حاكم عجمان يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني لبلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 لسلطنة عمان الشقيقة. وأعرب سموه - في برقيته - عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني المجيد لسلطنة عمان. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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