الامارات | حاكم أم القيوين يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة الى أخية جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطنى الـ 50 للسلطنة. وأعرب سموه فى برقيتة عن خالص تهانية وأطيب تمنياتة بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطنى المجيد لسلطنة عمان. كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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