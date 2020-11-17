حاكم رأس الخيمة يهنئ سلطان عُمان باليوم الوطني الـ 50

سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة، إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 المجيد.

وقال سموه في برقيته: نحتفي اليوم بنصف قرن من الإنجازات والتنمية والتطور توالت عليها قيادات رسخت الأركان، وصنعت بلداً للمحبة والتسامح، كل الأمنيات الطيبة بدوام الرقي والازدهار ومواصلة مسيرة النهضة المباركة.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق.

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