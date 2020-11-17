العيادة الافتراضية لمؤتمر دياد ديال

برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اختتمت فعاليات العيادة الافتراضية لمؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد و الطب التجميلي و الليزر (دياد ديال)، وهي عبارة عن منصة حصرية رفيعة المستوى مصممة لمناقشة الحالات الأكثر تحدياً في مجال الأمراض الجلدية.

سلسلة العيادات الافتراضية لمؤتمر دياد ديال هي منهجية في تعلم طريقة التفكير الاستراتيجي وتحليل البيانات والاستفادة من جميع الموارد للحصول على التشخيص الصحيح و من ثم أفضل العلاجات. ستغطي كل عيادة العديد من الميزات بما في ذلك عرض حالات مستعصية، ومناقشة تفاعلية حول الحالات ، والنتائج السريرية والنسيجية والعلاجية للحالة، و الأساليب المنهجية للتوصل إلى التشخيص، و مناقشة خيارات العلاج.

تناولت سلسلة العيادات الافتراضية العديد من الأمراض الجلدية التي تمثل تحديا إما من ناحية التشخيص أو من ناحية العلاج. و من أمثلة ذلك الصدفية والحساسية واضطرابات المناعة الذاتية وأمراض التقرحات والالتهابات والأورام الجلدية و الليمفاوية.

كما اتيحت للمشاركين أيضًا فرصة حصرية للتعلم عن الأمراض الجلدية الأكثر تعقيدًا وصعوبة بالإضافة إلى حالات نادرة لم يشخص منها في العالم إلا أعداد قليلة. حيث قدم الحالات أساتذة و خبراء عالميون في طب الأمراض الجلدية منهم أ.د.محمد الداروتي أستاذ الامراض الجلدية و الباثولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة و أ.د. ديرك إيلستون رئيس قسم الأمراض الجلدية و الباثولوجيا بجامعة ساوث كارولينا.

أقيمت العيادة الافتراضية الأولي من ١٣ إلى ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ بمشاركة ٢٣٠ طبيب جلدية وتجميل من دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. وتم اعتماد ساعات التعليم المستمر من هيئة الصحة بدبي.

خلال العيادة الافتراضية الأولي، تحدث البروفيسور محمد الداروتي أستاذ الأمراض الجلدية و باثولوجيا الجلد بجامعة القاهرة عن عدد من الحالات النادرة و التي مثلت تحدياًّ في التشخيص حيث شرح آلية التفكير المنهجي و استخدام الوسائل التشخيصية بما فيها الخزعات الجلدية للتوصل إلى التشخيص النهائي. كما عرض عددا من الحالات الصعبة و التي تمثل تحدياًّ من الناحية العلاجية مع استعراض النتائج قبل و بعد العلاج.

و في اليوم الثاني عرض البروفيسور ديرك إلستون رئيس قسم الأمراض الجلدية بجامعة ساوث كارولينا بأمريكا مجموعة من الحالات الجلدية التي يعتمد تشخيصها على لون الطفح أو شكله أو توزيعه على الجسم مع توضيح استراتيجية التفكير للتوصل إلى التشخيص من خلال معطيات المرض الجلدي.

وشارك في العيادة أيضا البورفيسور كارلو سيلمي، رئيس قسم أمراض الروماتيزم والمناعة السريرية في مستشفى هيومانيتاس للأبحاث في إيطاليا والدكتورة ميلندا جوديرهام، أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الملكة في كندا، وتحدثا عن آخر التطورات العلاجية لمرض الصدفية الجلدية و كذلك صدفية المفاصل.

وعن الفعالية صرحت الدكتورة .فايزة آل علي، رئيسة اللجنة العلمية لمؤتمر دياد ديال و رئيسة قسم الأمراض الجلدية بمستشفى القاسمي بالشارقة "إن فن التوصل إلى التشخيص و فك رموز الأعراض عبارة عن مهارة مكتسبة تحتاج دائماً إلى الصقل و التطوير ، و يعتبر هذا الاكتساب أسلوب حياة بالنسبة للطبيب ولا يتوقف عند مرحلة معينة. كما أشارت إلى أن التعرف على الحالات المعقدة في الأمراض الجلدية من شأنه أن يوسع آفاق الطبيب و يجعله أكثر قدرة على التشخيص و من ثم العلاج الصحيح ، و لعلنا محظوظون أن التقنية الحديثة في زمن التواصل مكنتنا من صقل هذه المهارات و مناقشتها مع الخبراء و نحن في بيوتنا"

تعليقا على دور البحث المتقدم وطرق التشخيص في المنطقة ، قال سعادة عبد الله بن سوقات – المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية: "في عام ٢٠٢٠ ، تطلبت التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي يطرحها فيروس كوفيد -١٩ نهجًا جديدًا ومتكاملًا ومبتكرًا للرعاية الصحية " و أضاف: "التشخيص غير الجراحي والذكاء الاصطناعي هما مستقبل الصحة في العالم ، فهي تسهل التقنيات المتقدمة ، وهذا يتماشى مع مبادرات استراتيجية الإمارات الصحية ٢٠٢١ التي تم إطلاقها في عام ٢٠١٦