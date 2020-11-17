الامارات | "الصحة": 1,255 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا‬

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 1,255 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا‬ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 105,024 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص وكشفت عن 1,255 إصابة جديدة بـ ‫فيروس كورونا‬ المستجد و 715 حالة شفاء و 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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