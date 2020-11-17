الامارات | محمد بن راشد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني الـ 50

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني الـ 50 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 المجيد.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" : "أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولشعب عمان الشقيق عيدهم الوطني الخمسين في مسيرة النهضة العمانية المباركة .. أدام الله عليكم عزكم ومجدكم.. وحفظ الله سلطانكم .. وأدام محبته ورفعته"

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