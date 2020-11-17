قرقاش يبحث مع مستشار وزارة الخارجية الأميركية آفاق تعزيز الشراكات الحيوية

سيف اليزيد - التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، أولريش بريشبول مستشار وزارة الخارجية الأميركية، وتطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وملفات التعاون بين البلدين.

وتضمنت المحادثات بين معالي الدكتور أنور قرقاش و أولريش بريشبول سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي، وآفاق تعزيز الشراكات الحيوية في مختلف المجالات، إضافة إلى ملفات سياسية ذات اهتمام مشترك وأحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحث معاليه مع بريشبول أوجه توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. وأثنى معاليه في هذا الصدد على إطلاق الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية مؤخراً والذي سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات.

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