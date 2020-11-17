الامارات | حمدان بن محمد للكوادر الطبية: صحة الناس وسعادتهم أمانة في أيديكم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد للكوادر الطبية: صحة الناس وسعادتهم أمانة في أيديكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تكامل مقومات التميز للمنظومة الصحية الإماراتية يكفل للمجتمع سلامته ويضمن الحفاظ على صحة أفراده، بتقديم كل أشكال الحلول والتدخلات العلاجية لمختلف الأمراض والحالات الصحية، سواء الطارئة أو المزمنة، مثنياً سموه على الكفاءة العالية للكادر الطبي الإماراتي الذي أظهر كفاءة رفيعة في مختلف التخصصات، بما في ذلك طب وجراحات الأطفال، بإنجازات نوعية تضاف يوماً بعد يوم إلى سجل النجاحات الطبية البارزة على مستوى العالم بتوقيع إماراتي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للفريق الطبي التابع لمستشفى لطيفة للنساء والولادة، الذي قام، أخيراً، بإجراء جراحة بالغة الدقة لعلاج تشوّه في العمود الفقري لجنين إماراتي عمره لم يتجاوز ستة أشهر، وهو داخل رحم أمه، وهي الجراحة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، وتعدّ من الجراحات النادرة على مستوى العالم.

وشاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، فيلماً قصيراً حول الجراحة الناجحة، واستمع لشرح حول هذه العملية الجراحية الفريدة من الدكتورة منى تهلك، استشاري النساء والولادة المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، والدكتور محمد العلماء، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى راشد، وهما الطبيبان الإماراتيان اللذان قادا الفريق الذي قدّم هذا الإنجاز الطبي الكبير، وضم أكثر من 20 طبيباً، إضافة إلى طاقم التمريض ضمن الجراحة التي استغرق إتمامها بنجاح ست ساعات كاملة.

وقال سموه، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التقيت اليوم فريقاً طبياً إماراتياً أجرى جراحة هي الأولى في المنطقة، ونادرة عالمياً، لتقويم تشوه في العمود الفقري لجنين في بطن أمه عمره أقل من ستة أشهر.. سعيد برؤية أصحاب هذا النموذج المُلهِم يعيدون البسمة إلى وجه أسرة إماراتية تستعد للترحيب بطفل مُعافى".

وتابع سموه قائلاً: "الطب من أسمى المهن وأنبلها.. الكادر الطبي الإماراتي على درجة عالية من الكفاءة، ويعزز ثقتنا في حصول جميع أفراد المجتمع على أفضل أشكال الرعاية الصحية والخدمات العلاجية في كافة الأوقات.. نشكر كوادرنا الطبية والتمريضية ونحن نفخر بجهودهم ونقول لهم: صحة الناس وسعادتهم أمانة في أيديكم".

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