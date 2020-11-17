عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز العمل العربي المشترك

سيف اليزيد - أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا على الساحتين العربية والدولية.

كما بحث سموه ومعالي أحمد أبو الغيط، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وأهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة تداعياته، بالإضافة إلى العمل على دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض، وتأمين احتياجات شعوب المنطقة العربية منه.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي أحمد أبو الغيط، مؤكداً حرص دولة الإمارات، بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة، على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار والرخاء.

وأشاد سموه بجهود معالي أحمد أبو الغيط، ودور جامعة الدول العربية في تعزيز وحدة الصف العربي، وخدمة القضايا العربية.

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