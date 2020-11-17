حمدان بن زايد: الإمارات جسر للتلاقي

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مواصلة الإمارات نشر رسالتها الحضارية في ترسيخ قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي بين جميع المكونات، وأوضح سموه أن ذلك يعتبر أحد الأركان الرئيسة في نهج القيادة الرشيدة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للتسامح: «في اليوم العالمي للتسامح تواصل دولة الإمارات نشر رسالتها الحضارية بترسيخ قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي بين الجميع، هو أحد الأركان الرئيسية في نهج قيادتنا الرشيدة ومبدأ تأسست عليه الدولة منذ نشأتها حتى غَدت جسراً للتواصل والتلاقي بين كافة شعوب العالم..».

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