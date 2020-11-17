نورة الكعبي وكبار المسؤولين يعزون في وفاة خليفة بن سلمان

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)‏

قدمت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وعدد من كبار المسؤولين في الدولة واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بمقر سفارة مملكة البحرين في أبوظبي.

وأعربت معالي نورة الكعبي عن خالص التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، مستذكرة مآثره ومسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات العظيمة، ودعت الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

كما أعرب معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، عن بالغ التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل خليفة الكرام وشعب مملكة البحرين الشقيق الصبر والسلوان.

وأعرب كل من خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وسماحة السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه وآل خليفة الكرام جميل الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة عن بالغ شكره وتقديره لكل المعزين الذين قاموا بالحضور إلى مقر السفارة أو عبر الاتصال الهاتفي والبرقيات وعبر منصات التواصل الاجتماعي على مشاعرهم الأخوية الطيبة، التي تعكس المسار المتميز للعلاقات الأخوية الوطيدة مع مملكة البحرين، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.