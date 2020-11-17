سيف اليزيد - العين (وام) أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، أن الأمن الأسري هو المكون الرئيس والأساس للمجتمع، حيث يظل في حالة حراك، مؤثراً ومتأثراً بالحركة التطورية طبقاً لحركة الزمن والتغيير والتطور الحضاري في المجتمعات الإنسانية.

جاء ذلك خلال محاضرة افتراضية من خلال مجلس الفكر والمعرفة بعنوان «الأمن الأسري في الإمارات وتحديات الحداثة»، تطرقت فيها إلى ظاهرة الأمن الأسري وأهمية تحقيقه، باعتبار أن الأسرة هي الوحدة الأولى في بناء المجتمع والبنية الأساسية له.

وفي محاضرة أخرى بعنوان «الإمارات الحلم والهدف»، أكدت أن الإمارات أضحت حلم الشباب العربي، ويرجع ذلك إلى الأمن والأمان الذي حققته الإمارات، ولما تتمتع به أجهزة الدولة من جاهزية تقنية ونفسية، مع وجود منظومة التسامح واحترام القانون وقوة الاقتصاد واستقراره الذي يشكل عنصراً مهماً، لأنه يضمن لكل شاب دخلاً مستقراً وكبيراً يستطيع من خلاله تحقيق كل تطلعاته.

كانت هذه تفاصيل خبر شما بنت محمد بن خالد: الأسرة أساس بناء المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.