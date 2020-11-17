الامارات | خفض قيمة تصديق العقود السكنية بالشارقة إلى 2%

شكرا لقرائتكم خبر عن خفض قيمة تصديق العقود السكنية بالشارقة إلى 2% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير جميع الإمكانات لتطبيق قرار خفض رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية من 4 إلى 2% حتى 31/‏3/‏2021، وبدء تطبيقه على الفور، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة واعتماد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، للحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة، وقطاعات الأفراد والأعمال، في ظل استمرار جائحة «كورونا».

وأوضح مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، أن البلدية بدأت تنفيذ القرار الخاص بعقود الإيجار السكنية، ووضعت الإمكانات اللازمة، ووفرت قنوات التواصل مع المتعاملين، بما يسهل وييسر عليهم، لتصديق هذه العقود، مشيراً إلى أن القرار يشمل تصديق العقود المنتهية والجديدة منذ 1 /‏11/‏2020، وحتى 31/‏3/‏2021.

ونوّه بأن البلدية حدثت النظام الخاص بتصديق العقود، ليتم خصم 2% من قيمة العقد، كما وفرت للمتعاملين قنوات عدة لتصديق عقود الإيجار تشمل مراكز الخدمة المختلفة التابعة للبلدية والخدمة، عبر الموقع الإلكتروني، والتي وفرتها البلدية في وقت سابق لتصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، حيث يمكن للمتعامل إنشاء حساب مستخدم على الموقع، ثم الدخول إليه، والضغط على خيار الخدمات الإلكترونية والذكية، ثم اختيار خدمات إدارة التنظيم الإيجاري، ثم متابعة خطوات التصديق.

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