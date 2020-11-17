الامارات | 1209 إصابات جديدة بـ «كورونا» و4 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1209 إصابات جديدة بـ «كورونا» و4 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها 84 ألفاً و154 فحصاً جديداً، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم. وأسهم توسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1209 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 151 ألفاً و554 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 534 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 680 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 143 ألفاً و932 حالة.

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