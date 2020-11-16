عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم

سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

جرى، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نيكولاي ملادينوف، مؤكداً أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يقود المنطقة إلى التنمية والازدهار ويسهم في تحقيق الرخاء لشعوبها والأجيال القادمة.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم كافة برامجها، وكذلك دعم جهود المجتمع الدولي من أجل إحلال الاستقرار والسلام في العالم أجمع.

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