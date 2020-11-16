الامارات | 16.7 ألف مولود مواطن في أبوظبي العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 16.7 ألف مولود مواطن في أبوظبي العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مركز الإحصاء في أبوظبي إن عدد المواليد المواطنين في أبوظبي بلغ، العام الماضي، 16 ألفاً و670 مولوداً، يشكلون نسبة 45% من إجمالي عدد المواليد، الذي شهدته إمارة أبوظبي، والذين بلغ عددهم 37 ألفاً و104 مواليد.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس بعنوان «إحصاءات المواليد 2019»، أن عدد المواليد، الذين تم تسجيلهم في الإمارة زاد بنسبة 27.8%، خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كان عددهم 29 ألفاً و68 مولوداً عام 2009.

ووفقاً للتقرير، أظهر معدل الخصوبة العام أن كل 1000 امرأة مواطنة في سن الإنجاب (15 إلى 49 عاماً) أنجبن 104.7 مواليد، مقابل 37.5 مولوداً لغير المواطنات، وبلغ معدل الخصوبة العام في الإمارة 52.7 مولوداً لكل 1000 امرأة. وبلغ أعلى معدلات الخصوبة بين المواطنات في الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، تليها من 25 إلى 29 عاماً، ثم المواطنات في الفئة العمرية من 35 إلى 39 عاماً، بينما سجلت المواطنات أدنى معدل للخصوبة بين 15 و19 عاماً، وبين 45 و49 عاماً.

Advertisements

وعند مقارنة المعدل بين المناطق، شهدت أبوظبي أعلى معدل عام للخصوبة بواقع 111.6 مولوداً لكل 1000 امرأة مواطنة في سن الإنجاب، مقابل 37.9 مولوداً لكل امرأة غير مواطنة، ووصل المعدل إلى أقل معدلاته في الظفرة حيث بلغ 72 مولوداً لكل 1000 امرأة مواطنة، و35.2 مولوداً لكل 1000 امرأة غير مواطنة. وذكر التقرير أن معدل الخصوبة الكلي في الإمارة، العام الماضي، وهو يعبر عن متوسط عدد الأطفال الذين قد تنجبهم المرأة خلال حياتها الإنجابية، بلغ 1.5 مولود، وبلغ المعدل للمواطنات 3.5 مواليد، مقابل مولود واحد لغير المواطنات.

سبتمبر الأعلى في المواليد 2019

شهد شهر سبتمبر من العام الماضي أعلى عدد من المواليد المواطنين، مقارنة ببقية الأشهر، بينما شهد مايو العدد الأعلى بين غير المواطنين، بينما شهد شهر فبراير العدد الأدنى من المواليد بالنسبة للمواطنين وغير المواطنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news