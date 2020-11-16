الامارات | ولي عهد أبوظبي يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة حمدان المزروعي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة الدكتور حمدان مسلم المزروعي. يضم مجلس الأمناء كلا من سارة عوض عيسى مسلم نائبا للرئيس ومريم عيد خميس المهيري والدكتور يوسف عبدالله ماجد العبيدلي ومحمد نجم محمد القبيسي والدكتور عمر حبتور ذيب الدرعي والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري والدكتور سعيد أمزازي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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