الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

سيف اليزيد -



بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «رحمه الله».

وأعربت سموها، في برقية العزاء، عن صادق تعازيها ومواساتها لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جلالته وآل خليفة الكرام الصبر والسلوان.

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