ولي عهد أبوظبي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة حمدان المزروعي

سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي.

يضم مجلس الأمناء كلا من معالي سارة عوض عيسى مسلم نائباً للرئيس وسعادة مريم عيد خميس المهيري والدكتور يوسف عبدالله ماجد العبيدلي والسيد محمد نجم محمد القبيسي والدكتور عمر حبتور ذيب الدرعي و الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري والدكتور سعيد أمزازي.

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