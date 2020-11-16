قصر الوطن يحصد جائزة "الوجهة المفضلة للزوار"

سيف اليزيد - حصد قصر الوطن، الصرح الثقافي والحضاري الفريد في دولة الإمارات، جائزة "الوجهة المفضلة للزوار" خلال حفل توزيع جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي "مينالاك" 2020، الذي نظم افتراضيا هذا العام.

ويعد هذا التكريم بمثابة دليل مهم على مكانة قصر الوطن كمعلم ثقافي دولي بارز، والقصر الرئاسي الوحيد في المنطقة الذي يقدم فرصة فريدة للزوار لاستكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة لدولة الإمارات.

وتحتفل جوائز مينالاك السنوية المرموقة بأبرز إنجازات صناعة الترفيه في المنطقة، وتكافئ الابتكار والأداء المتميز في مختلف جوانب صناعة الترفيه والتسلية.

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