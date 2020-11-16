الامارات | بالفيديو.. محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي .. معالي فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وبحث سموه و الوزيرة الفرنسية خلال اللقاء العلاقات الثنائية و مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية و التي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

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وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين .. إضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء .. وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي إلى جانب الوفد المرافق للوزيرة الفرنسية.

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