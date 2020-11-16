الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي قرينة ملك البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي قرينة ملك البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقية تعزية ومواساة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بوفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة "رحمه الله".

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في برقيتها عن خالص مواساتها وتعازيها بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل خليفة الكرام الصبر و السلوان.

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كما بعثت سموها برقية تعزية ومواساة إلى صاحبة السمو الشيخة حصة بنت على آل خليفة حرم المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة " أعربت فيها عن خالص مواساتها وتعازيها في الفقيد .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

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