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الامارات | خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والتي ستطرح برامج أكاديمية في الدراسات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفية.

التفاصيل تباعاً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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