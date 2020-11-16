سيف اليزيد - أبوظبي (وام) أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب سموه، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جلالته وآل خليفة الكرام الصبر والسلوان.

وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على صادق مشاعره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يعزي هاتفياًً ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.