مغير الخييلي: «غرس زايد»

سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد) أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن دولة الإمارات برهنت للعالم على دورها الراسخ في تعزيز مفهوم التسامح عربياً وعالمياً. وأضاف معاليه: أن إمارة أبوظبي تعد نموذجاً رائداً وحضارياً، ارتبط اسمها في الكثير من المناسبات والأحداث العالمية، ويمثل ذلك حصاد غرس الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي غرس فينا حب التسامح والتلاحم والاندماج المجتمعي، حتى أصبحت اليوم جنة تستقطب كل شعوب العالم بحب وسلام وأمان للعيش تحت مظلة واحدة. وقال: قيادتنا الرشيدة ووفق الرؤى الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استكملت نهج زايد في التسامح، وجعلت من الإمارات قِبلة إنسانية حضارية.

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