الامارات | 87 مفتشاً وأجهزة فحص لاستقبال القادمين عبر «حتا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مفتشاً وأجهزة فحص لاستقبال القادمين عبر «حتا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمارك دبي جاهزيتها الكاملة لاستقبال الخليجيين القادمين عبر منفذ حتا الحدودي، بـ87 مفتشاً على مدار الساعة، وأجهزة فحص مساندة، انسجاماً مع توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة، مع إعفاء مواطني سلطنة عمان من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة.

وقال مدير إدارة المراكز الجمركية البرية حميد الرشيد: «نعلن استعداد مركز جمارك حتا لاستئناف حركة التنقل واستقبال مواطني سلطنة عمان والأخوة الخليجيين القادمين عبر السلطنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة الزوار والمفتشين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد».

وأكد توفير أقصى درجات الانسيابية للقادمين، وتسهيل الإجراءات عبر زيادة عدد المفتشين، حيث سيتواجد 87 مفتشاً على مدار الساعة، إضافة إلى أجهزة الفحص المساندة، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، الذين يصل عددهم سنوياً إلى ما يقارب مليوني مسافر.

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