الامارات | محمد بن زايد يستقبل رئيس أرمينيا ويبحثان علاقات التعاون

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس أرمينيا ويبحثان علاقات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

وبحث سموه والرئيس أرمين ساركيسيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، بزيارة رئيس أرمينيا إلى دولة الإمارات، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لبلده العريق كل تقدم وازدهار.

واستعرض سموه والرئيس الضيف مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خصوصاً التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية في دولة الإمارات وأرمينيا، وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت جهود البلدين في مواجهة تحدي جائحة «كورونا» العالمي، وإمكانات تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن، وتطرقا إلى تطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا والقوقاز.

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وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا الصدد، دعم ‏الإمارات اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، متمنياً أن يكون اتفاق «وقف إطلاق النار الشامل» بين البلدين الصديقين لدولة الإمارات، خطوة نحو سلام دائم ومستقر يطوي صفحة هذا الصراع، ويعزز أسس الاستقرار في منطقة القوقاز.

من جانبه أعرب رئيس أرمينيا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه العلاقات بين البلدين والارتقاء بها على المستويات كافة، مؤكداً حرصه على تعزيز علاقات أرمينيا ودولة الإمارات والتي تشهد تطوراً في مختلف المجالات.

كما أعرب ساركيسيان عن تقديره للدور الذي تقوم به الإمارات في تقديم الدعم والعون لمختلف الدول والشعوب، خصوصاً خلال انتشار جائحة «كورونا» حول العالم.

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