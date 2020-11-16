الامارات | حريق بمستودعين في الخور الصناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودعين في الخور الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق بمستودعين في منطقة رأس الخور الصناعية أمس، دون وقوع إصابات، وتمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة عليه خلال أقل من ساعة.

وأفاد مصدر في الإدارة العامة للدفاع المدني بأن بلاغاً ورد في الساعة 11.34 صباح أمس، فانتقلت على الفور فرقة من مركز الدفاع المدني في ند الشبا إلى موقع الحادث.

وقال المتحدث الإعلامي إن رجال الإطفاء اكتشفوا امتداد الحريق إلى مستودعين فتمت الاستعانة بدعم من مراكز الراشدية والكرامة وبورسعيد، وعملت فرق المكافحة على تطويق النيران لمنع انتشارها إلى مستودعات مجاورة، ثم باشرت عمليات الإطفاء حتى استطاعت السيطرة عليه خلال أقل من ساعة دون وقوع حوادث بشرية، ثم بدأت عمليات التبريد للمكان.

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