الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «ترام»

طالب سكان في منطقة نخلة جميرا بتشغيل خط الترام المعلق الذي يعمل في منطقة النخلة، وذلك بين محطة نخيل مول، ومحطة ذا بوينت The point. وقالوا إن ذلك يساعدهم على استخدام وسائل النقل الجماعي التي تعزز العادات الصحية والصديقة للبيئة.

معقّمات

اشتكى روّاد للسوق الصيني بعجمان عدم وجود معقمات في أرجاء السوق، ما قد يسهم في نشر العدوى بفيروس «كورونا».

توزيع

طالب سكان في شارع خالد القسري بمنطقة البوطينة في الشارقة، بإعادة توزيع حاويات القمامة في المنطقة، ووضعها قريباً من البنايات، بدلاً من تكديسها في مكان واحد.

عروض

طالب قارئ بفرض رقابة على الحسابات الخاصة ببيع منتجات التجميل على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مشيراً إلى أنه وجد العديد من العروض الوهمية الخاصة بالتخفيضات، علماً أن أصحاب الحسابات، يضاعفون من قيمة المنتجات، ويضعون أسعاراً غير حقيقية قبل الكشف عن السعر الجديد.

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نظافة

يعاني الكثير من الحمّامات داخل الحدائق العامة أوضاعاً متردية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع تزايد أعداد المرتادين بعد انخفاض درجات الحرارة، لاحظ كثيرون أنها تفتقر إلى النظافة والكميات الكافية من الصابون لغسل الأيدي، فضلاً عن غياب المعقمات.

إلغاء

استغرب متعامل مع بطاقات نجم الائتمانية، قيام خدمة العملاء بإلغاء المزايا الخاصة بالبطاقة، دون الكشف عن أسباب الإلغاء، بينما، في الوقت نفسه، تم الإبقاء على الرسوم السنوية الخاصة بالبطاقة التي لا تتضمن أية مزايا.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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