الامارات | طريقة مبتكرة لإعادة تأهيل الحركة لمصابي الجلطة الدماغية

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة مبتكرة لإعادة تأهيل الحركة لمصابي الجلطة الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق بحثي من جامعة الإمارات، بالتعاون مع «المركز الوطني لطب الشيخوخة»، ومركز أبحاث «ريكين» في اليابان، إنجازاً علمياً عالمياً من خلال ابتكار طريقة عملية تطبيقية جديدة لإعادة تأهيل الحركة لمصابي ما بعد الجلطة الدماغية، وقد تم نشر طريقة التأهيل ونتائجها في مجلة IEEE ACCESS العلمية، وتسجيل براءة اختراع باسم الفريق البحثي بحيثيات الطريقة وفعاليتها للبحث الذي نشر تحت عنوان: «تدريب الارتجاع البيولوجي للدعم الذاتي للتعافي من ضعف الحركة بعد السكتة الدماغية».

وأكّد أستاذ مشارك بكلية تقنية المعلومات المشرف على مختبر الذكاء الاصطناعي بجامعة الإمارات والباحث الزائر في وحدة التحكم في السلوك الذكي في مركز ريكين لعلوم الدماغ في اليابان، الدكتور فادي النجار، أن الإنجاز البحثي المهم خلص إلى تطوير نظام يعتمد على مبدأ تآزر العضلات، والذي يساعد المريض على متابعة تطور حالته بشكل تلقائي، وتشجيعه على الانخراط في برامج إعادة التأهيل المخصص له، حيث تعتمد الطريقة، التي أثبتت نتائجها على 54 مريضاً يعانون صعوبات وشللاً في الحركة كنتيجة لما بعد الجلطة الدماغية، على استخدام اليد السليمة للمصاب في تصحيح حركة اليد المصابة، في تعريف يطلق عليه اسم «إعادة التأهيل الذاتي». وأضاف أن النتائج التحليلية أثبتت أن حركة العضلات المصابة للمرضى، وصور الدماغ في الجزء المتضرر جراء الجلطة الدماغية، تعافيه بشكل أسرع من خلال تحفيزه من قبل فص الدماغ السليم للمريض نفسه، والذي يمكن أن يحدث إذا قام المريض باستخدام يده السليمة لتحريك يده المصابة بشكل متتابع ومتفاوت خلال فترات إعادة التأهيل.

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