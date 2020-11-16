الامارات | «صحة أبوظبي» توقف ترخيص طبيب مؤقتاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» توقف ترخيص طبيب مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت دائرة الصحة في أبوظبي مؤقتاً، ترخيص أحد الأطباء العاملين في الإمارة للتحقيق معه، بعد أن ظهر في مقطع فيديو يتحدث فيه عن تفاصيل مشاركته في تجارب المرحلة السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ونتائج فحوصه المناعية، والذي يعد مخالفة للتشريعات النافذة في الدولة، وانتهاكاً صريحاً لبروتوكول التجارب واتفاقيات السرية.

وقالت الدائرة، في بيان صحافي أمس: «تجري التجارب السريرية وفق التشريعات الصحية وضمن إجراءات صارمة، وتتبع البروتوكولات الدولية كافة، وكأي دراسة بحث علمي يخضع جميع المشاركين فيها لاتفاقيات سرية، ولا يجوز لغير الجهة المسؤولة الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بها».

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