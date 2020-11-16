الامارات | 1210 إصابات جديدة بـ «كورونا».. و691 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1210 إصابات جديدة بـ «كورونا».. و691 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 126 ألفاً و916 فحصاً جديداً، خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1210 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت عن وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 530 حالة، وأعلنت عن شفاء 691 حالة لمصابين، وتعافيها من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 143 ألفاً و252 حالة.

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