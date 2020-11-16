الامارات | السماح باستخدام موقد نار صغير في حدائق الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح باستخدام موقد نار صغير في حدائق الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مساعد مدير عام بلدية الشارقة لخدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، بالسماح باستخدام موقد النار (الغاز الصغير) على المسطحات الخضراء والشواطئ ما لم يشوّه المظهر العام أو يحدث ضرراً بيئياً فيها، لافتاً إلى أن الشيشة والشواء بشكل عام ممنوع بجميع أنحاء الإمارة باستثناء الأماكن المخصصة لذلك.

جاء ذلك في رد على استفسارات متنزهين أكدوا فيها أنهم يستخدمون الموقد الصغير القابل للنقل لتحضير الشاي والقهوة أثناء تنزّههم في الأماكن العامة بالإمارة، مشيراً إلى أنهم قلقون من مخالفتهم.

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وبيّن السويدي أن إشعال النار والحطب ممنوع على المسطحات الخضراء والشواطئ والمواقع الخاصة بالتنزه في الإمارة، إلا في الأماكن المخصصة، لافتاً إلى أن الموقد الصغير يسمح باستخدامه في حال عدم تسببه في ضرر بيئي أو إزعاج للآخرين، ويكون مستخدمه مسؤولاً عن نظافة المنطقة.

وتابع أن البلدية تقدر جلوس العوائل في مناطق التنزه لمدة تزيد على ثلاث ساعات، ما يجعلها تحتاج الى تحضير الشاي أو القهوة، لذلك مسموح لها باستخدام موقد الغاز الصغير المخصص لهذه الأشياء، والذي يستطيع الفرد حمله بيده، وليس موقد الغاز الكبير، مشيراً إلى أنه لا يسمح بالطبخ على المسطحات الخضراء.

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