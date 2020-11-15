«التصريح» شرط للإعفاء من ارتداء الكمامة بدبي

سيف اليزيد - دبي (وام)‏

أعلنت هيئة الصحة في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، أنه يتعين على الراغبين في عدم ارتداء الكمامة لأسباب صحية، التقدُّم بطلب إلى اللجنة الطبية التابعة للهيئة، مشفوعاً بتقرير طبي يؤكد ما يتعرض له صاحب الطلب من مشاكل صحية بسبب لبس الكمامة، حيث ستتولى اللجنة النظر في الطلب والأسباب وفق شروط وضوابط محددة.

وسيكون على طالب الإعفاء التقدّم بطلبه عبر الموقع الإلكتروني dxbpermit.gov.ae التابع لشرطة دبي، وضمن صفحة التصاريح، مع إدخال بيانات الهوية الإماراتية، وإرفاق الشهادات الطبية الدّاعمة للطلب، حيث ستقوم اللجنة الطبية العامة في دبي بالتدقيق على المرفقات والنّظر في تطوّر الحالة المرضية وخطة العلاج لوضع التّوصية بمنح الإعفاء من عدمه، وسيتم البت في الطلب خلال 5 أيام عمل، بينما ستكون صلاحية الإعفاء بصفة دائمة إذا ما استدعت الحالة ذلك.

وتنطبق شروط الإعفاء من استخدام كمامة الوجه على أصحاب حالات التهاب الجلد الفطري، المرضى المصابين بالتهاب الجلد الفطري، والذين يعانون تفاقماً شديداً للحكة أو التقشر أو النزيف مع لبس الكمّامة، وكذلك الذين يعانون أي حساسية من مكونات الكمامات مثل التهاب الجلد التحسّسي، والتهاب الجلد التّماسي، الشرى التّماسي، وعدوى الهربس.

كما تضم قائمة الحالات الصحية التي تنطبق عليها الشروط حالات مثل: التهاب الجيوب الأنفية المزمن Chronic Sinusitis الحالات الحادة غير المسيطر عليها التي يشعر معها المريض بالاختناق، ومرضى الربو غير المسيطر عليه.

وأكدت الهيئة أن الإعفاء من لبس الكمامة وإن كان قد جاء لمراعاة الظروف الصحية لبعض أفراد المجتمع، إلا أنها تهيب بكل من سيحصل على الإعفاء الالتزام بلبس الكمامة قدر الإمكان، وخاصة في الأماكن العامة، للوقاية والحماية من «كوفيد-19».