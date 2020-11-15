14 اشتراطاً للتطعيم في المدارس الحكومية خلال فترة «الجائحة»

سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

عممت وزارة التربية والتعليم على الإدارات المدرسية الإجراءات الجديدة خلال فترة كورونا لتطعيم الطلبة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، والتي حددتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع للعام الدراسي 2020-2021.

وتستهدف خطة التطعيم التي تتضمن الجرعات التنشيطية، صفوف الأول والحادي عشر للإناث والذكور، بالإضافة إلى الصف الثامن للطالبات فقط.

وقد بينت الوزارة التعليمات الواجب على إدارات المدارس اتباعها أثناء تطعيم طلبة المدارس في العام الدراسي الحالي، والتي تقع في 14 بنداً، بناء على التحديات التي واجهتها أثناء التطعيم في الصيف الماضي.، ودعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى التعاون مع الكادر التمريضي لإنجاز المهمة بنجاح.

ومن متطلبات التطعيم المطلوبة من الإدارات المدرسية وإعداد قوائم الأسماء المسجلة في الصف الأول، والحادي عشر، وطالبات الصف الثامن مع أرقام التواصل المحدثة، ونقل الملفات الصحية للطلبة المستجدين والمنتقلين إلى المدرسة الجديدة، وأن تعمل إدارات المدارس على توفير بطاقة تطعيمات ما قبل الدخول للمدرسة لجميع طلبة الصف الأول فقط، والتواصل مع أولياء الأمور لإبلاغهم بموعد التطعيم.

وكذلك توعية أولياء الأمور بضرورة إعلام إدارة المدرسة في حال وجود أي مانع من موانع التطعيم، وتوفير موظف لفحص درجة حرارة الطالب وولي أمره عند الاستقبال، بالإضافة إلى توفير قناع الوجه الطبي لإعطائه في حال عدم وجوده، وتوفير موظف لتنظيم عملية دخول وخروج أولياء الأمور والمحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وتوفير خدمة تنظيف وتعقيم العيادة قبل البدء بعملية التطعيم، وبعد الانتهاء من تطعيم كل طالب وعند الانتهاء منها، بالإضافة إلى توفير سلة مهملات بلاستيكية كبيرة في كل عيادة على أن يكون الفتح والإغلاق بالقدم، وتجهيز غرف في الطابق الأرضي للمدرسة من ناحية النظافة، وترتيب المقاعد بما يتماشى مع اشتراطات الأمن والسلامة من التباعد الجسدي بين كل شخص، ومراقبة الطالب لمدة 15 دقيقة بعد التطعيم لأي آثار جانبية مع توفير موظف مشرف عليهم، ومن المتطلبات التأكد من وجود المعقمات في الاستقبال والصفوف ومياه الشرب المبردة للطالب وولي أمره، والتأكد من صلاحية التكييف في العيادة المدرسية وفي الفصول الدراسية التي سوف يتم وضع الطلبة فيها بعد التطعيم لمراقبة أي أثر جانبي لما بعد التطعيم.

وتوفير النماذج المطلوبة مثل التاريخ المرضي للطالب، واستبيان ما قبل التطعيم، ونموذج الموافقة على التطعيم، ويقوم الكادر التمريضي مع ولي الأمر من التأكد من تعبئتها وتوقيعها، وتحفظ في ملف الطالب الصحي.